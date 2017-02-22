На Усть-Катав обрушилась лавина

Публикации за 22.02.17

Южноуральским спасателям пришлось бороться с последствиями сошедшей на дачный поселок лавины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, сегодня, 22 февраля, областные спасатели Усть-Катавского спасотряда были задействованы в работе сразу на двух горах.

Первая группа бойцов расчищала козырек образовавшегося снежного пласта в Усть-Катаве на горе Кладенная. Два дачных дома, расположенных под горой на улице Крупской, были уже частично засыпаны лавиной. Пришлось освобождать их из снежного плена. Только после этого спасатели смогли приступить к снятию снежного козырька на самой горе.

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Вторая группа спасателей в составе шестерых человек до сих пор ведет работы на горе в Аше. Там тоже возникла угроза схода снежной лавины.

Челябинск, Виктор Елисеев

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