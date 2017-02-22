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Челябинск

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Публикации за 22.02.17

На Усть-Катав обрушилась лавина

На Усть-Катав обрушилась лавина

Южноуральским спасателям пришлось бороться с последствиями сошедшей на дачный поселок лавины.

Как сообщили РИА в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, сегодня, 22 февраля, областные спасатели Усть-Катавского спасотряда были задействованы в работе сразу на двух горах.

Первая группа бойцов расчищала козырек образовавшегося снежного пласта в Усть-Катаве на горе Кладенная. Два дачных дома, расположенных под горой на улице Крупской, были уже частично засыпаны лавиной. Пришлось освобождать их из снежного плена. Только после этого спасатели смогли приступить к снятию снежного козырька на самой горе.

Новый День: На Усть-Катав обрушилась лавина

«Новый День – Челябинск» , и

Вторая группа спасателей в составе шестерых человек до сих пор ведет работы на горе в Аше. Там тоже возникла угроза схода снежной лавины.

Новый День: На Усть-Катав обрушилась лавина

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.02.17

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