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Публикации за 22.02.17

В Магнитогорске развернут производство биоморфных роботов

В Магнитогорске развернут производство биоморфных роботов

Производство биоморфных роботов развернут в Магнитогорске.

Как передает корреспондент РИА , проект разработки и организации производства промышленного робототехнического комплекса, представленный конструкторским бюро «Биоморфные работы» совместно с НПО «Андроидная техника» (обе компании из Магнитогорска), получил одобрение федерального Фонда развития промышленности. Об этом сообщил министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников.

«На четырехлетний период по проекту будет предоставлен займ на сумму 40 миллионов рублей под ставку 5% годовых, из которых 28 миллионов рублей профинансирует федеральный фонд, 12 миллионов рублей региональный фонд развития промышленности. Также предприятием будут привлечены 38,6 миллиона рублей частных инвестиций», – отметил министр.

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Проект предполагает разработку и организацию производства промышленного робототехнического комплекса для выполнения производственных операций в кооперации с человеком. Это шестой инвестиционный проект южноуральских компаний, получивший финансирование Фонда развития промышленности России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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