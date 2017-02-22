Утраченное лидерство: минэкологии Челябинской области попало под раздачу за проволочки с терсхемой обращения с отходами

Публикации за 22.02.17

Губернатор Челябинской области упрекнул минэкологии в затягивании процедуры выбора регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свое недовольство глава региона высказал в ходе прошедшего сегодня заседания правительства Челябинской области.

Напомним, в течение 2016 года представители министерства экологии Челябинской области неоднократно заявляли, что регион одним из первых разработал территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и может войти в число немногих субъектов Федерации, которые уже в 2017 году внедрят новые правила на «мусорном» рынке.

Ведомство даже попыталось провести конкурс по отбору регионального оператора по обращению с ТКО для Челябинской зоны. Однако его проведение заблокировало региональное УФАС, указав на отсутствие утвержденной территориальной схемы.

Наконец, осень 2016 года схема все-таки была утверждена. Но с регоператором для Челябинска и прилегающих к нему муниципалитетов министерство экологии не определилось до сих пор.

«Вчера только общались с Евгением Николаевичем (Тефтелевым, мэром Челябинска – прим НД) – высказался глава региона. – Он говорит: в Краснодарском крае уже определились с оператором. А мы все крутимся на одном месте».

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Министр экологии региона Ирина Гладкова, по всей видимости, хотела что-то сказать в свое оправдание и даже потянулась к микрофону. Однако Борис Дубровский холодно оборвал: «Без комментариев».

Отметим, по информации пресс-службы Минстроя России, в течение первого месяца 2017 года конкурсы по выбору регоператора прошли в четырех регионах: Астраханской и Ивановской областях, а также Камчатском и Краснодарском краях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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