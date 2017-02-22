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Публикации за 22.02.17

На Таганае появились азиатские птицы (ФОТО)
Фото: официальный сайт НП «Таганай»

На Таганае появились азиатские птицы (ФОТО)

На территории национального парка Таганай обнаружили новый вид пернатых.

Как сообщили агентству в пресс-службе парка, в пойме Тесьминского водохранилища поселилась стайка урагусов.

Новый День: На Таганае появились азиатские птицы (ФОТО)

Этот вид певчих птиц из семейства вьюрковых распространен в Центральной и Восточной Японии, Китае, Монголии, Киргизии и в Казахстане. Ареал обитания урагусов в России ограничивается Западной Сибирью и Дальним Востоком.

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За счёт длинного, как у трясогузки, хвоста они выглядят крупнее воробья, с розовыми головой и брюшком и чёрно-белыми хвостом и крыльями. За своеобразный внешний вид урагуса еще называют длиннохвостым снегирем или чечевицей. Из еды предпочитают семена полыни и репейника. Именно на кусте последнего сотрудники парка и заметили порядка десяти особей.

Урагус стал 185 видом птиц, определённым на территории Таганая. В ближайшее время орнитологи будут наблюдать за поведением пернатых, не исключено, что певчие гости останутся на Южном Урале для гнездования.

Новый День: На Таганае появились азиатские птицы (ФОТО)

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 22.02.17

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