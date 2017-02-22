NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 22.02.17

«Магнитка» легко обыграла «Куньлунь» в первом матче плей-офф

«Магнитка» легко обыграла «Куньлунь» в первом матче плей-офф

Челябинск, Февраль 22 (Новый День, Виктор Елисеев) – Лидер Восточной конференции без труда справился с главным открытием чемпионата КХЛ.

Как передает корреспондент РИА , китайский клуб, ставший главным открытием сезона 2017-18 годов, не смог противостоять магнитогорскому «Металлургу» в первом матче ¼ плей-офф Восточной конференции.

Счет в матче, проходившем на домашней арене «Магнитки», на 8-й минуте первого периода с подачи Криса Ли открыл нападающий хозяев Томаш Филиппи. При минимальном преимуществе «Металлурга» команды и ушли на перерыв.

С началом второго периода игроки «Магнитки» не стали откладывать увеличение разрыва в счете на отдаленную перспективу. Спустя 1 минуту 51 секунду после стратового вбрасывания все тот же Томаш Филиппи оформил дубль. А спустя 7 секунд Ярослав Косов сделал счет 3:0 в пользу хозяев. На 30-й минуте матча Виктор Антипин увеличил преимущество магнитогорцев еще на одну шайбу.

«Новый День – Челябинск» , и

Игроки «Куньлунь Ред Стар» опомнились лишь в третьем периоде. На 43-й минуте матча защитник китайской команды Туукка Мянтюля сократил разрыв в счете на одну шайбу. Спустя семь минут он же сделал счет 4:2 в пользу хозяев. Однако на большее сил у игроков «Кунлуня» не хватил.

Челябинск. Другие новости 22.02.17

На Таганае появились азиатские птицы (ФОТО). / Утраченное лидерство: минэкологии Челябинской области попало под раздачу за проволочки с терсхемой обращения с отходами. / В Магнитогорске развернут производство биоморфных роботов.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter