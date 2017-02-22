«Магнитка» легко обыграла «Куньлунь» в первом матче плей-офф

Публикации за 22.02.17

Челябинск, Февраль 22 (Новый День, Виктор Елисеев) – Лидер Восточной конференции без труда справился с главным открытием чемпионата КХЛ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», китайский клуб, ставший главным открытием сезона 2017-18 годов, не смог противостоять магнитогорскому «Металлургу» в первом матче ¼ плей-офф Восточной конференции.

Счет в матче, проходившем на домашней арене «Магнитки», на 8-й минуте первого периода с подачи Криса Ли открыл нападающий хозяев Томаш Филиппи. При минимальном преимуществе «Металлурга» команды и ушли на перерыв.

С началом второго периода игроки «Магнитки» не стали откладывать увеличение разрыва в счете на отдаленную перспективу. Спустя 1 минуту 51 секунду после стратового вбрасывания все тот же Томаш Филиппи оформил дубль. А спустя 7 секунд Ярослав Косов сделал счет 3:0 в пользу хозяев. На 30-й минуте матча Виктор Антипин увеличил преимущество магнитогорцев еще на одну шайбу.

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Игроки «Куньлунь Ред Стар» опомнились лишь в третьем периоде. На 43-й минуте матча защитник китайской команды Туукка Мянтюля сократил разрыв в счете на одну шайбу. Спустя семь минут он же сделал счет 4:2 в пользу хозяев. Однако на большее сил у игроков «Кунлуня» не хватил.

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