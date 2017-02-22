Челябинский «Трактор» оказался не готов к встрече с «Барысом»

Публикации за 22.02.17

Челябинск, Февраль 22 (Новый День, Виктор Елисеев) – В первом домашнем матче пей-оффа челябинский «Трактор» с разгромным счетом проиграл «Барысу» из Казахстана.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом матче ¼ плей-офф Восточной конференции челябинская команда не смогла соперничать с клубом из Астаны.

Выйдя на челябинскую арену «Трактор», гости из Казахстана бросили в атаку в первые же секунды. И уже на 11-й секунде форвард «Барыса» Константин Пушкарев воспользовался ошибкой хозяев, потерявших шайбу в своей зоне, и открыл счет – 1:0 в пользу клуба из Казахстана.

В дальнейшем обе команды демонстрировали не слишком аккуратную игру, периодически греша ошибками. Но «Барысу» явно сопутствовала удача. На исходе 7-й минуты Найджел Доус выходит один на один с голикером «Трактора» Павлом Францоузом – 2:0 в пользу гостей. Но и после этого игроки казахстанского клуба не успокоились. На середине 9-й минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой на 4 минуты покидает площадку нападающий челябинцев Виталий Коравцов. А 1 минуту 25 секунд спустя Дастин Бойд после отскока шайбы от борта отправляет ее в ближний угол – 3:0 в пользу «Барыса», и с этим счетом команды уходят на первый перерыв.

Во втором периоде «Трактор» попытался с самого начала исправить ситуацию, однако удача отвернулась от челябинцев. Зато гостям она по-прежнему благоволила. На исходе 22-й минуты шайба, казалось бы, заметалась у ворот Павла Францоуза и каким-то чудом не пересекла линию, но... казахстанские хоккеисты дожали ситуацию, доведя счет до почти неприличных 4:0 в свою пользу. На сей раз отличился Бренда Шиннимин. А спустя 11 минут Владимир Маркелов увеличил отставание хозяев до пяти шайб.

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В третьем периоде челябинцы вновь бросились отыгрываться. На сей раз более удачно. На 44-й минуте виновник третьей шайбы в ворота «Трактора» Виталий Кравцов распечатывает ворота Хенрика Карлссона – 1:5. На 55-й минуте матча Юрий Петров отправляет в ворота гостей вторую шайбу. После просмотра видеозаписи судьи подтверждают: да, счет 2:5. Игроки начинают нервничать. Вторая половина третьего периода изобилует нарушениями правил со стороны игроков обеих команд. За последние 5 минут судьи удаляют по 3 игрока из обеих команд. Но это не спасает хозяев.

Итог – 5:2 в пользу «Барыса», крайне неудачное для челябинцев начало плей-офф.

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