В челябинском сквере вырубили полсотни деревьев (ФОТО)

Публикации за 23.02.17

В сквере на северо-западе Челябинска снова рубят деревья.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе областной общественной палаты, на действия «черных» лесорубов в очередной раз пожаловались собственники домов по улице Захаренко. По словам горожан, 18 и 21 февраля рабочие приступили к сносу деревьев рядом с домом №15.

В ходе выездной проверки экологи обнаружили в сквере более 50 поваленных вязов и ив. В городском управлении экологии и природопользования активистам пояснили, что никаких разрешительных документов на уничтожение деревьев на данном участке не выдавалось.

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В настоящее время надзорное ведомство проводит собственное расследование. Вместе с тем общественники готовят соответствующее обращение в прокуратуру. Известно, что вырубленный участок находится в пользовании у ООО «Мегастрой». Частично арендованная территория уже занята под автостоянку. По мнению жителей, деревья вырубили по заказу данной фирмы, намеревающейся расширить площадь парковки. Если опасения челябинцев подтвердятся, компании грозит крупный штраф. По предварительным данным, ущерб, причиненный лесному фонду, оценивается в 1,5 миллиона рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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