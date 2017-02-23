В центре Челябинска огромная льдина рухнула на автомобиль (ФОТО)

Публикации за 23.02.17

В Челябинске ледяная глыба повредила легковушку.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел накануне днем возле дома №80 по улице Свободы.

По данным очевидцев, владелец ВАЗ-21099 припарковал автомобиль прямо на тротуаре, а сам отлучился по делам. В этот момент с крыши многоэтажки прямо на авто свалился огромный кусок льда. От удара на крыше легковушки образовались вмятины, насквозь пробито заднее стекло. К счастью, обошлось без жертв. Фотографии покореженного авто свидетели произошедшего опубликовали в соцсетях.

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В комментариях к снимкам некоторые горожане шутливо предположили, что автолюбителя постигла карма за неправильную парковку. Другие отметили, что больше всего повезло проходившим мимо пешеходам. Если бы такого размера льдина упала на человека, вряд ли бы кто-нибудь выжил.

Напомним, это далеко не единственный случай, когда огромные куски льда разбивают автомобили. В минувший понедельник огромная сосулька пронзила лобовое стекло легковушки, припаркованной на улице Витебской в Челябинске. А на прошлой неделе в Кыштыме ледяная глыба едва не раздавила оставленную у магазина иномарку.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 23.02.17

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