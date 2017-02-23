В Челябинске столкнулись две иномарки, четверо в больнице

В Челябинске при столкновении двух легковушек пострадали четыре человека.
Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГИБДД города, дорожная авария произошла сегодня около13 часов на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина.
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По предварительным данным, 37-летний водитель Volkswagen при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Nissan Tiida.
В результате аварии различные травмы получили пассажиры немецкой легковушки. Пострадавших доставили в больницу сотрудники скорой помощи.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по факту ДТП проводится расследование.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 23.02.17
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