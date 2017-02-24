На южноуральской трассе иномарка протаранила две машины на «встречке», есть погибшие

Публикации за 24.02.17

В Челябинской области в тройном ДТП погибла женщина-водитель.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, дорожное происшествие случилось накануне днем на 69 километре автодороги Челябинск – Троицк.

34-летняя автоледи за рулем Nissan Almera выехала на встречную полосу для обгона, однако не рассчитала дистанцию и столкнулась с автомобилем Kia Ceed под управлением 35-летнего мужчины, а затем с Kia Sportage.

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В результате аварии три человека с различными травмами доставлены в больницу. Виновница ДТП скончалась до приезда медиков.

Отметим, после аварии стрелка на спидометре японского авто застыла на отметке 170 километров в час.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего, по факту ДТП проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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