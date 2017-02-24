Челябинский «Трактор» сравнивает счет в серии плей-офф

Публикации за 24.02.17

«Трактор» на домашней арене в Челябинске разгромил астанинский «Барыс» – 5:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», практически с самого начала первого периода челябинцы бросились атаку. Всего за первую двадцатиминутку игроки «Трактора совершили 22 броска, из них 14 – в створ ворот. Однако все попытки распечатать ворота казахстанской команды оказались тщетны. На перерыв клубы ушли при двух нулях на табло.

Второй период проходил при подавляющем преимуществе хозяев. Астанинцы под натиском «трактористов» все чаще нарушали правила, большую часть двадцатиминутки гости провели в меньшинстве. Но шайба ни в какую не шла в ворота «Барыса». Наконец, на 34-й минуте на скамейке для штрафников оказались сразу два игрока гостей, не обошлось без дисциплинарных потерь и у «Трактора». И при игре 4 на 3 Алексей Кручинин ставит голевую точку в комбинации Пола Щехуры и Дмитрия Пестунова – 1:0 в пользу хозяев.

Добившись успеха, челябинцы продолжили давить на гостей. На 39-й минуте Александр Шаров получает от Дмитрия Пестунова передачу через всю площадку и убегает один на один с голкипером казахстанской команды. Хенрик Карлссон оказывается бессилен – 2:0, «Трактор» увеличивает отрыв.

Однако в самом конце периода один за другим на скамейку штрафников отправляются Дерек Рой и Дмитрий Пестунов, хозяева заканчивают двадцатиминутку втроем против пятерых гостей, и не справляются с увеличившимся давлением – на 40-й минуте Мартин Сен-Пьер сокращает разрыв, и команды уходят на перерыв при счете 2:1 в пользу челябинцев.

Третий период команды начали взаимным противостоянием. 10 минут хозяева и гости обменивались опасными моментами, но безрезультатно. Наконец, на исходе 48-й минуты нападающий «Барыса» Кори Тривино за опасную игру высоко поднятой клюшкой на 4 минуты покидает площадку. Спустя минуту Артем Пеньковский замыкает розыгрыш Николая Белова и Кирилла Кольцова – 3:1, «Трактор» увеличивает отрыв.

Вдохновленные забитой шайбой челябинцы продолжают атаковать, и еще через минуту, уже в равных составах, Максим Якуценя с подачи Кирилла Кольцова делает счет 4:1 в пользу хозяев.

Но после такой удачной двухминутки «трактористы» на 55-й минуте дважды нарушают правила. Гости снимают вратаря в обмен на шестого полевого игрока. Челябинцы втроем прижаты к воротам, выдерживая напор гостей. Голкипер «Трактора» Павел Францоуз несколько раз выручает команду. На 58-й минуте все игроки хозяев возвращаются на площадку, но «Барыс» продолжает играть вшестером против пяти полевых у «Трактора». Однако на этот раз удача на стороне хозяев. Челябинцам удается вывести шайбу из своей зоны, и Максим Якуценя отправляет ее в пустые ворота казахстанского клуба – 5:1.

«Трактор» одерживает блестящую победу и сравнивает счет в серии – 1:1.

Челябинск, Виктор Елисеев

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