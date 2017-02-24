Магнитогорский «Металлург» победил «Куньлунь» во втором матче плей-офф

Публикации за 24.02.17

«Магнитка» победила «Куньлунь Ред Стар» во втором домашнем матче серии плей-офф – 5:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», второй матч между «Металлургом» и «Куньлунем» проходил совершенно не так, как первая игра.

Оба клуба играли более осторожно, как будто думая уже о следующей встрече. В итоге счет был открыт лишь на 16-й минуте первого периода: с подачи Александра Семина Оскар Осала выводит команду хозяев вперед – 1:0. С минимальным преимуществом «Магнитки» команды и ушли на первый перерыв.

Во втором периоде гости наращивают давление на ворота магнитогорцев. В итоге уже на 23-й минуте нападающий «Куньлунь Ред Стар» Шон Коллинз сравнивает счет – 1:1. Дальнейшие попытки хозяев вновь выйти вперед разбиваются об оборону китайской команды. А на 29-й минуте на скамью штрафников за толчок соперника клюшкой отправляется Александр Семин, и 10 секунд спустя все тот же Шон Коллинз выводит гостей вперед – 2:1.

На то, чтобы придти в себя, игрокам «Металлурга» понадобилось 7 минут. Наконец, на 36-й минуте с промежутком в 32 секунды сначала Ян Коварж сравнивает счет, а затем Владислав Калетник выводит хозяев вперед – 3:2. Однако через минуту Зак Юйэнь вновь устанавливает равновесие – 3:3. При этом счете команды и ушли на перерыв.

Перерыв не сбивает атакующий настрой «Магнитки». Через 1 минуту 55 секунд Оскар Осала вновь выводит магнитогорский клуб вперед – 4:3. Он же поставил победную точку на 60-й минуте встречи – 5:3.

Оскар Осала оформляет хет-трик, а «Металлург» увеличивает разрыв в серии до 2:0.

Челябинск, Виктор Елисеев

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