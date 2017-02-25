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Челябинск

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Публикации за 25.02.17

Коркино и Роза остались без воды

Коркино и Роза остались без воды

В Коркино и Розе – экстренное отключение водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА , отключение водоснабжения связано с аварией на водоводе.

«Новый День – Челябинск» , и

По данным «Вестей Коркино», подача водоснабжения в Розинском и частично Коркинском поселении (улицы Цвиллинга, Сони Кривой и Терешковой) была остановлена сегодня в 10:30.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.02.17

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