Коркино и Роза остались без воды

Публикации за 25.02.17

В Коркино и Розе – экстренное отключение водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отключение водоснабжения связано с аварией на водоводе.

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По данным «Вестей Коркино», подача водоснабжения в Розинском и частично Коркинском поселении (улицы Цвиллинга, Сони Кривой и Терешковой) была остановлена сегодня в 10:30.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.02.17

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