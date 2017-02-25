В Челябинской области пропала группа туристов

Публикации за 25.02.17

В Саткинском районе пропала группа туристов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня утром экстренные службы начали поиск людей, потерявшихся в районе горы Нургуш в национальном парке «Зюраткуль».

В ОДС ЦУКС было организовано информационное взаимодействие с ЕДДС Златоустовского городского округа, директором национального парка «Зюраткуль», старшим госинспектором нацпарка, а также Поисково-спасательной службой Челябинской области.

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В район поиска были направлены силы и средства РСЧС Челябинской области в составе 43 человек, 13 единиц техники (в том числе 7 снегоходов), от МЧС: 15 человек и 4 единицы техники.

В 10:50 пропавшие туристы самостоятельно вышли к подножию горы Нургуш. По данным пресс-службы МЧС, их состояние удовлетворительное. Работники национального парка доставили их к месту стоянки в поселке Зюраткуль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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