В Челябинской области маршрутчики продолжают повышать цены на проезд

Публикации за 26.02.17

В Магнитогорске стоимость проезда в маршрутках вырастет до 25 рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявления о грядущем повышении стоимости проезда появились в маршрутных такси Магнитогорска на этой неделе.

Жителей города известили, что с 28 февраля стоимость проезда вырастет до 25 рублей за поездку. Ценник собираются повышать практически все магнитогорские перевозчики.

При этом на ряде маршрутов стоимость повысится уже с понедельника, 27 февраля. При этом следующая неделя должна стать «переходной». Как сообщает «Верстов.Инфо», около недели назад на встрече предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками, с начальником управления инженерного обеспечения, транспорта и связи Нафисом Фаттаховым перевозчики заявили о своем намерении в начале марта повысить стоимость проезда до 25 рублей.

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Отметим, что это не первый муниципалитет Южного Урала, где частные перевозчики повышают цены. Так, с 1 февраля выросла стоимость проезда в маршрутках Копейска: с 20 до 23 рублей по городу и до 25 рублей между поселками. Кроме того, в середине февраля о намерении переписать ценники заявили ряд маршрутчиков Челябинска. Они планируют повысить цену поездки с 20 до 23 рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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