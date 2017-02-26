Магнитогорский «Металлург» одолел в Пекине «Куньлунь Ред Стар»

Публикации за 26.02.17

«Магнитка» с минимальным счетом обыграла «Куньлунь» – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый период третьей встречи ¼ плей-офф Восточной конференции клубы начали достаточно неспешно. Это не лишило хоккеистов возможности периодически создавать опасные моменты у ворот обеих команд, однако долгое время на табло сияли нули. Однако в самом начале 17-й минуты матча нападающий магнитогорского «Металлурга» Ярослав Косов получает штраф «2+2» за опасную игру высоко поднятой клюшкой, до конца двадцатиминутки оставляя свою команду в меньшинстве.

Почти две минуты магнитогорцам удается достаточно успешно обороняться. Кажется, «Куньлунь» не сможет создать ни одного опасного момента. Но на исходе 18-й минуты нападающий хозяев Линус Виделль получает от Томми Тайми пас у синей линии, обыгрывает всех четверых полевых игроков «Магнитки» и отправляет шайбу в ворота гостей между ног Василия Кошечкина – 1:0 в пользу китайского клуба. При этом счете команды отправляются в раздевалку.

Во втором периоде хозяева продолжали владеть инициативой. Хоккеисты «Магнитки» практически не беспокоили голкипера «Куньлуня», но и китайский клуб не мог преобразовать свое почти тотальное господство над шайбой в гол. А вот гостям на исходе 34-й минуты встречи сопутствовала удача. Защитник «Металлурга» Евгений Бирюков бьет от синей линии, Денис Платонов слегка подправляет шайбу, и вратарь хозяев Томи Кархунен оказывается бессилен – 1:1.

«Куньлунь» бросается отыгрываться, но «Магнитка» успешно отбивается. Наконец, на 39-й минуте форвард гостей Сергей Мозякин бьет по воротам хозяев, Томи Кархунен парирует удар, но тот же Мозякин первым оказывается на добивании – 2:1, и команды уходят на перерыв уже при минимальном преимуществе магнитогорцев.

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На протяжении третьего периода и хозяева, и гости продолжали играть осторожно. «Куньлунь» был несколько активнее «Металлурга», гости предпочитали дожидаться ошибки со стороны игроков китайского клуба. Плотную, вязкую игру лишь изредка прорывали опасные моменты у ворот той или другой команды. Но на исходе 14-й минуты третьей двадцатиминутки хозяева остаются в меньшинстве: нападающий клуба Макс Вярн получает двухминутный штраф за грубость. Магнитогорцам понадобилось 29 секунд, чтобы воспользоваться большинством. Данис Зарипов завершает комбинацию Криса Ли и Сергея Мозякина – 3:1 в пользу «Магнитки».

Но недолго гости были уверены в собственной победе. В начале 16-й минуты периода Туукка Мянтюля из-за ворот отдает пас Вадиму Перескокову, Василий Кошечкин парирует бросок нападающего «Куньлуня», но Олег Яшин добивает шайбу в ворота магнитогорцев – 2:3, хозяева сокращают разрыв в счете до минимума.

Менее, чем за 3 минуты до окончания третьей двадцатиминутки «Металлург» оказывается в меньшинстве. Китайская команда бросается атаковать, но безуспешно. Даже замена вратаря на шестого полевого игрока не помогает хозяевам сравнять счет в матче – 3:2 в пользу «Магнитки», и «Металлург» ведет в серии плей-офф со счетом 3:0.

Челябинск, Виктор Елисеев

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