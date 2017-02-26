Челябинский «Трактор» проиграл в Астане «Барысу»

Публикации за 26.02.17

Челябинский «Трактор» не смог противостоять «Барысу», проиграв в Астане со счетом 1:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с самого начала матча хоккеисты «Барыса» бросились на штурм ворот челябинского «Трактора». Уже не первой минуте голкипер гостей Павел Францоуз был вынужден вступить в игру. Оба клуба играют в достаточно силовой хоккей. Судьям приходится несколько раз вмешиваться и разнимать конфликтующих хоккеистов. Хозяева один за другим создают острые моменты у ворот челябинцев, но реализовать их не получается.

Наконец, на исходе 18-й минуты на скамейку штрафников на 2 минуты за удар соперника клюшкой отправляется нападающий «Барыса» Кори Тривино. За 17 секунд до восстановления численного равенства и за 31 секунду до перерыва «тракторист» Пол Щехура отдает пас Дмитрию Пестунову, тот делает прострел вдоль ворот, но голкипер астанинцев Хенрик Карлссон неудачно цепляет шайбу и сам переправляет ее в ворота – 1:0, и игроки уходят в раздевалку при минимальном преимуществе «Трактора».

С первых же минут второго игрового отрезка хозяева бросаются отыгрываться. На 24-й минуте Николай Белов жестко встречает в зоне челябинской команды Найджела Доуса и отправляется на скамейку штрафников за атаку игрока, не владеющего шайбой. За 7 секунда до восстановления равенства составов все тот же Найджел Доус получает шайбу от Константина Пушкарева и кистевым броском отправляет шайбу в ворота Павла Францоуза – 1:1.

Буквально через полминуты после этого челябинцы вновь оказываются в меньшинстве: защитник гостей Владимир Денисов получает двухминутный штраф за опасную игру высоко поднятой клюшкой. А спустя минуту с небольшим к нему присоединяется нападающий «Трактора» Дерек Рой, так же за опасную игру. 49 секунду челябинские хоккеисты вынуждены втроем отражать атаки пятерых игроков астанинской команды. Но гостям удается выстоять.

Хоккеисты играют жестко и нервно. Рефери то и дело приходится разминать игроков, пытающихся выяснять отношения. На 30-й минуте встречи площадку покидают челябинец Максим Якуценя и Дастин Бойд из «Барыса». На 34-й минуте – очередная потасовку на льду, на сей раз скамейки штрафников занимают «тракторист» Александр Шаров (двойной малый штраф) и нападающий хозяев Мартин Сен-Пьер (2 минуты). Но и на этот раз казахстанскому клубу не получается воспользоваться численным преимуществом.

Между тем, игровая инициатива возвращается к «Трактору». Второй период гости доигрывают уже сами впятером против четырех полевых игроков у «Барыса», но и челябинцам удача не улыбается. На перерыв команды уходят при счете 1:1.

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Третий период «Трактор» начал в большинстве, но реализовать его так и не смог. Зато Найджел Доус не упустил предоставленный ему момент: в одиночку протащив шайбу с середины площадки, форвард «Барыса» мощным ударом поразил брижний угол ворот Павла Францоуза – 2:1, хозяева выходят вперед.

Редко в этом игровом отрезке команды играют в полных составах, но ни хозяева, ни гости не могут реализовать численное преимущество. Раз за разом осаждают челябинцы ворота Хенрика Карлссона, но безрезультатно. За 2 минуты главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин меняет вратаря на шестого полевого игрока. Челябинцы бросаются отыгрываться, но теряют шайбу, и Кори Тривино направляет ее через всю площадку в пустые ворота гостей – 3:1. И «Барыс» побеждает в первой домашней встрече, вновь вырываясь вперед в серии плей-офф – 2:1.

Челябинск, Виктор Елисеев

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