В Миассе маршрутка сбила пожилую женщину

Публикации за 27.02.17

Жительница Миасса попала под маршрутку на неосвещенной трассе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 26 февраля, около 19:00 в поселке Заречье. В нескольких метрах от остановки микроавтобус, следовавший по маршруту №8, сбил пожилую женщину, шедшую по обочине дороги.

Очевидцы рассказывают, что водитель маршрутного такси просто не заметил пешехода, так как вдоль магистрали не было освещения, сообщает NewsMiass. Свою роль сыграла и мокрая отсвечивающая дорога.

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Пока маршрутчик пытался оказать сбитой пенсионерке первую помощь, водитель проезжавшего мимо автомобиля вызвал на место «скорую». Медики госпитализировали женщину, находившуюся без сознания.

По факту ДТП организовала доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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