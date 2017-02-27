Южноуральцы довели собственного ребенка-инвалида до реанимации

Публикации за 27.02.17

Родители из Челябинской области довели до реанимации сына-инвалида.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении родителей, оставивших в опасности ребенка-инвалида.

Прокурорская проверка была проведена после сообщения о том, что трое несовершеннолетних детей, один из которых является инвалидом, находятся в социально-опасном положении: их мать уехала в гости в другой населенный пункт, а отец ушел в запой. Две девочки, шести пяти лет, были помещены в социально-реабилитационный центр, а ребенок-инвалид доставлен в детскую больницу и помещен в реанимационное отделение.

Установлено, что трехлетний мальчик страдает рядом хронических заболеваний (бронхолегочной дисплазией, дыхательной недостаточностью, детским церебральным параличом, симптоматической эпилепсией). Ребенок нуждается в постоянном уходе, кормлении по режиму определенной пищей. Ему назначена специальная терапия для профилактики легочной недостаточности.

Однако родители не соблюдали в домашних условиях требований к питанию, соответствующему характеру заболевания, не обеспечили лечение ребенка препаратами, назначенными врачами, не выполняли рекомендации медиков – не курить, не пользоваться парфюмерией и косметикой в помещении, где находится больной. В больницу ребенок поступил в тяжелом состоянии в связи с поражением органов дыхания, центральной нервной системы, дистрофией. Ранее он уже помещался в больницу в тяжелом стоянии с синдромом аспирации.

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Семья с сентября 2013 года состоит на учете в органах и учреждениях системы профилактики, с июня 2014 в категории «группа риска». Прокурор города направил материалы проверки в орган предварительного расследования, который возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 Уголовного кодекса РФ (оставление в опасности). Кроме того, прокуратура предъявила иск об ограничении родительских прав супругов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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