NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 27.02.17

Южноуральский чиновник, купивший за 900 тысяч рублей аварийный дом для детей-сирот, отделался условным сроком

Южноуральский чиновник, купивший за 900 тысяч рублей аварийный дом для детей-сирот, отделался условным сроком

Южноуральский чиновник, всучивший сиротам аварийное жилье, отделался условным сроком.

Как сообщили РИА в следственном управлении СКР по Челябинской области, бывший руководитель управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района признан виновным в превышении должностных полномочий.

Следствием и судом установлено, что в 2014 году южноуралец без проведения необходимого осмотра объекта недвижимости принял в муниципальную собственность частный жилой дом, расположенный в селе Кунашак, не соответствующий требованиям противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил. Впоследствии из средств бюджета за недвижимость было выплачено 878 тысяч 130 рублей, а дом был передан нуждающимся по программе предоставления жилья детям-сиротам – бывшим воспитанникам детских домов.

В рамках расследования уголовного дела было установлено, что стены строения находятся в аварийном состоянии. В доме отсутствовали ванна, туалет, канализация, водоснабжение, ограждения здания, межкомнатные двери, тамбур.

«Новый День – Челябинск» , и

В ходе следствия чиновник полностью признал вину в совершении преступления. Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с запретом занимать руководящие должности в муниципальных и государственных органах в течение 2 лет. Сделка по приобретению дома признана незаконной, средства возвращены в бюджет. Потерпевшим будет предоставлено жилое помещение, соответствующее требованиям противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.02.17

Южноуральцы довели собственного ребенка-инвалида до реанимации. / В Миассе маршрутка сбила пожилую женщину. / 27 февраля ожидаются следующие события – Челябинск.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter