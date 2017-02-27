Южноуральский чиновник, купивший за 900 тысяч рублей аварийный дом для детей-сирот, отделался условным сроком

Публикации за 27.02.17

Южноуральский чиновник, всучивший сиротам аварийное жилье, отделался условным сроком.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, бывший руководитель управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района признан виновным в превышении должностных полномочий.

Следствием и судом установлено, что в 2014 году южноуралец без проведения необходимого осмотра объекта недвижимости принял в муниципальную собственность частный жилой дом, расположенный в селе Кунашак, не соответствующий требованиям противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил. Впоследствии из средств бюджета за недвижимость было выплачено 878 тысяч 130 рублей, а дом был передан нуждающимся по программе предоставления жилья детям-сиротам – бывшим воспитанникам детских домов.

В рамках расследования уголовного дела было установлено, что стены строения находятся в аварийном состоянии. В доме отсутствовали ванна, туалет, канализация, водоснабжение, ограждения здания, межкомнатные двери, тамбур.

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В ходе следствия чиновник полностью признал вину в совершении преступления. Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с запретом занимать руководящие должности в муниципальных и государственных органах в течение 2 лет. Сделка по приобретению дома признана незаконной, средства возвращены в бюджет. Потерпевшим будет предоставлено жилое помещение, соответствующее требованиям противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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