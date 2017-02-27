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Челябинск

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Публикации за 27.02.17

В Челябинской области на горнолыжной трассе разбились два лыжника

В Челябинской области на горнолыжной трассе разбились два лыжника

Двое челябинцев разбились на горнолыжной трассе под Кыштымом.

Как передает корреспондент РИА , оба инцидента произошли 24 февраля на горнолыжном комплексе «Егоза».

Сначала в Кыштымскую центральную городскую больницу привезли 20-летнего жителя областного центра. Молодой человек во время спуска отвлекся и упал, сообщает «Кыштымский рабочий». У него диагностированы переломы ребер и рваные раны лица.

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В тот же день в лечебное учреждение доставили 21-летнюю челябинку. Девушка на скорости потеряла равновесие и при падении получила сильный ушиб почки. Сейчас лыжница находится в реанимационном отделении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.02.17

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