В Челябинской области на горнолыжной трассе разбились два лыжника

Двое челябинцев разбились на горнолыжной трассе под Кыштымом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», оба инцидента произошли 24 февраля на горнолыжном комплексе «Егоза».
Сначала в Кыштымскую центральную городскую больницу привезли 20-летнего жителя областного центра. Молодой человек во время спуска отвлекся и упал, сообщает «Кыштымский рабочий». У него диагностированы переломы ребер и рваные раны лица.
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В тот же день в лечебное учреждение доставили 21-летнюю челябинку. Девушка на скорости потеряла равновесие и при падении получила сильный ушиб почки. Сейчас лыжница находится в реанимационном отделении.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 27.02.17
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