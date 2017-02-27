Власти Челябинска: деревья в сквере на Захаренко срубили незаконно. Но гарантий, что парковка расширена не будет, нет

Публикации за 27.02.17

Мэр Челябинска пригрозил прокуратурой неизвестным, вырубившим полсотни деревьев в сквере на Захаренко.

Как сообщало ранее РИА «Новый День», на действия «черных» лесорубов в областную экологическую приемную пожаловались собственники домов по улице Захаренко. По словам горожан, 18 и 21 февраля рабочие приступили к сносу деревьев рядом с домом №15. В ходе выездной проверки экологи обнаружили в сквере более 50 поваленных вязов и ив. В городском управлении экологии и природопользования активистам пояснили, что никаких разрешительных документов на уничтожение деревьев на данном участке не выдавалось.

Известно, что вырубленный участок находится в пользовании у ООО «Мегастрой». Частично арендованная территория уже занята под автостоянку. По мнению жителей, деревья вырубили по заказу данной фирмы, намеревающейся расширить площадь парковки.

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Мэр Челябинска подтвердил сегодня, что деревья были вырублены незаконно. Ущерб от действий «черных» лесорубов, по оценке городских властей, составил около 1 миллиона рублей. «Со своей стороны мы принимаем все меры, привлекаем прокуратуру. Вместе с участковыми они должны установить нарушителей», – заявил г-н Тефтелев.

Однако от прямого ответа на вопрос, будет ли расширена уже действующая парковка, глава города предпочел уклониться, пообещав лишь разобраться и наказать виновных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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