Ремонт дорог в Челябинске намерены начать в середине апреля

Публикации за 27.02.17

Власти Челябинска планируют начать ямочный ремонт в середине апреля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ямочный ремонт дорожного покрытия начнется в областном центре, как только позволят погодные условия. Об этом заявил мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

По словам мэра, средства на ямочный ремонт предусмотрены в рамках трехлетнего контракта на обслуживание дорог. Напомним, он был заключен в 2016 году. Общая сумма контракта составляет 1,4 миллиарда рублей.

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Кроме того, в этом году Челябинск получит из федерального бюджета 700 миллионов рублей на средний ремонт дорог. Из них 200 миллионов планируется потратить на оборудование пешеходных переходов, освещение дорожных знаков. Конкурс на выполнение дорожных работ уже объявлен, отметил градоначальник.

Челябинск, Виктор Елисеев

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