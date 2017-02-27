На Таганае пострадал 12-летний ребенок

Публикации за 27.02.17

В национальном парке «Таганай» пострадал 12-летний подросток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел во второй половине дня 23 февраля.

При спуске с горы 12-летний мальчик получил травму грудной клетки и головы. В поход он отправился вместе со своей 19-летней сестрой. О происшествии спасателям сообщил очевидец. Сотрудники Златоустовского спасотряда прибыли к горе Двуглавая сопка, на носилках спустили пострадавшего и довезли до города, где передали медикам.

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Всего помощь спасателей в минувшие выходные понадобилась трем туристам. Еще один вызов поступил на спаспост 24 февраля. С Откликного гребня сорвался молодой человек. В результате падение турист сломал левое бедро. Ему оказали первую помощь и отвезли к Центральной усадьбе парка. В тот же день помощь понадобилась гостю национального парка «Иремель», повредившему голеностоп.

Всего Иремель и Таганай, по данным спасателей, с 22 по 26 февраля посетили почти 2,5 тысячи человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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