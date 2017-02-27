Еткульские коммунальщики отказались возвращать населению 1,5 миллиона рублей за двойную «очистку» сточных вод / Суд взыскал в пользу жителей тысячу рублей

Публикации за 27.02.17

Жительница Челябинской области через суд вернула деньги за двойную оплату услуг водоотведения.

Как уже сообщал РИА «Новый День», осенью прошлого года жители Еткуля пожаловались в прокуратуру на незаконные начисления коммунальных услуг.

Установлено, что услуги водоотведения населению оказывают две организации: «Еткульский районный водоканал», эксплуатирующий канализационные сети и одновременно являющийся гарантирующей организацией в сфере водоотведения «Еткульский водоканал», обслуживающий очистные сооружения.

На протяжении 2016 года с селян брали деньги по тарифу, утвержденному для ООО «Еткульский районный водоканал» за транспортировку сточных вод и одновременно по тарифу, утвержденному для ООО «Еткульский водоканал» за очистку канализаций.

Согласно требованиям жилищного законодательства, второй тариф не должен был применяться для расчетов с населением. По итогам проверки надзорный орган обязал директоров коммунальных фирм возвратить гражданам незаконно полученные средства в размере более 1,5 миллиона рублей.

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Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, «Еткульский районный водоканал» отклонил требования прокурора о возврате денег населению, в связи с чем в интересах отдельных потребителей были поданы иски в суд.

Рассмотрев одно из заявлений прокурора, мировой судья судебного участка №1 взыскал в пользу пожилой жительницы Еткуля, инвалида 2 группы, 1 тысячу 150 рублей, оплаченных в первом полугодии 2016 года по завышенному тарифу.

Челябинск, Юлия Димова

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