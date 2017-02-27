NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 27.02.17

Еткульские коммунальщики отказались возвращать населению 1,5 миллиона рублей за двойную «очистку» сточных вод / Суд взыскал в пользу жителей тысячу рублей

Еткульские коммунальщики отказались возвращать населению 1,5 миллиона рублей за двойную «очистку» сточных вод Суд взыскал в пользу жителей тысячу рублей

Жительница Челябинской области через суд вернула деньги за двойную оплату услуг водоотведения.

Как уже сообщал РИА , осенью прошлого года жители Еткуля пожаловались в прокуратуру на незаконные начисления коммунальных услуг.

Установлено, что услуги водоотведения населению оказывают две организации: «Еткульский районный водоканал», эксплуатирующий канализационные сети и одновременно являющийся гарантирующей организацией в сфере водоотведения «Еткульский водоканал», обслуживающий очистные сооружения.

На протяжении 2016 года с селян брали деньги по тарифу, утвержденному для ООО «Еткульский районный водоканал» за транспортировку сточных вод и одновременно по тарифу, утвержденному для ООО «Еткульский водоканал» за очистку канализаций.

Согласно требованиям жилищного законодательства, второй тариф не должен был применяться для расчетов с населением. По итогам проверки надзорный орган обязал директоров коммунальных фирм возвратить гражданам незаконно полученные средства в размере более 1,5 миллиона рублей.

«Новый День – Челябинск» , и

Как сообщили РИА в пресс-службе областной прокуратуры, «Еткульский районный водоканал» отклонил требования прокурора о возврате денег населению, в связи с чем в интересах отдельных потребителей были поданы иски в суд.

Рассмотрев одно из заявлений прокурора, мировой судья судебного участка №1 взыскал в пользу пожилой жительницы Еткуля, инвалида 2 группы, 1 тысячу 150 рублей, оплаченных в первом полугодии 2016 года по завышенному тарифу.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 27.02.17

На Таганае пострадал 12-летний ребенок. / Ремонт дорог в Челябинске намерены начать в середине апреля. / Власти Челябинска: деревья в сквере на Захаренко срубили незаконно. Но гарантий, что парковка расширена не будет, нет.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter