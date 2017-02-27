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Челябинск

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Публикации за 27.02.17

Южноуралец, выбирая продукты, остался без новеньких ботинок

Южноуралец, выбирая продукты, остался без новеньких ботинок

Южноуралец остался без новеньких ботинок, пока выбирал продукты.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел в одном из магазинов Кыштыма в минувшую субботу.

Житель города купил мужские ботинки в обувном отделе универмага на улице Ленина. С этой покупкой он отправился в расположенный по соседству магазин «Универсальный». Пока южноуралец рассматривал продукты и думал,что купить, его обновка исчезла.

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Изучив записи видеонаблюдения, полиция, куда обратился пострадавший, выяснила, что коробку с ботинками прихватила женщина 50-60 лет. Ее приметы: рост около 160 сантиметров, плотного телосложения. Была одета в длинное темно-бордовое пальто с вертикальными полосками темного цвета впереди и сзади, сообщает «Кыштымский рабочий».

Правоохранители просят всех, владеющих какой-либо информацией о происшествии либо о женщине, связаться с ними по телефонам 4-46-61 либо 02.

Челябинск, Виктор Елисеев

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