Южноуралец, выбирая продукты, остался без новеньких ботинок

Публикации за 27.02.17

Южноуралец остался без новеньких ботинок, пока выбирал продукты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в одном из магазинов Кыштыма в минувшую субботу.

Житель города купил мужские ботинки в обувном отделе универмага на улице Ленина. С этой покупкой он отправился в расположенный по соседству магазин «Универсальный». Пока южноуралец рассматривал продукты и думал,что купить, его обновка исчезла.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Изучив записи видеонаблюдения, полиция, куда обратился пострадавший, выяснила, что коробку с ботинками прихватила женщина 50-60 лет. Ее приметы: рост около 160 сантиметров, плотного телосложения. Была одета в длинное темно-бордовое пальто с вертикальными полосками темного цвета впереди и сзади, сообщает «Кыштымский рабочий».

Правоохранители просят всех, владеющих какой-либо информацией о происшествии либо о женщине, связаться с ними по телефонам 4-46-61 либо 02.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.02.17

Еткульские коммунальщики отказались возвращать населению 1,5 миллиона рублей за двойную «очистку» сточных вод. Суд взыскал в пользу жителей тысячу рублей. / На Таганае пострадал 12-летний ребенок. / Ремонт дорог в Челябинске намерены начать в середине апреля. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»