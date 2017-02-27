Дело о гибели в Оренбуржье южноуральца-срочника передано в суд / Отвечать будет один из офицеров

Публикации за 27.02.17

Дело о гибели в одной из военных частей южноуральца Дмитрия Монастыренко передано в суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя командира роты охраны и обеспечения части ракетных войск, обвиняемого в доведении до самоубийства солдата-срочника из Челябинской области Дмитрия Монастыренко. Также офицеру вменяется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщил правозащитник Алексей Ковалев.

«Прокурор утвердил обвинительное заключение, – рассказал г-н Ковалев. – Следствие установило, что с декабря 2015 по апрель 2016 года офицер совершал в отношении Монастыренко и его сослуживцев действия, явно выходящие за пределы его должностных полномочий».

Напомним, днем 4 апреля 2016 года в части ракетных войск стратегического назначения, расположенной в городе Ясный Оренбургской области, был обнаружен мертвым 20-летний солдат срочной службы Дмитрий Монастыренко. Парня призвали в армию осенью 2015 года из Уйского района Челябинской области. По официальной версии, южноуралец покончил с собой.

Однако родственники и земляки погибшего отвергли подобное объяснение. К тому же за несколько дней до трагедии молодой человек сообщил близким по телефону, что его «достает» один из командиров. Кроме того, на теле погибшего нашли подозрительные травмы, не характерные для самоубийц.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В ходе расследования выяснилось, что между неуставными действиями офицера и эмоциональным состоянием южноуральца, непосредственно предшествовавшим суициду, существует прямая причинно-следственная связь. «Эксперты прямо сказали, что перед самоубийством Монастыренко находился в состоянии, которое невозможно вынести физически здоровому человеку,– рассказал правозащитник Алексей Ковалев. – По приказу командира он длительное время не спал, изучал устав, стоя несколько часов подряд, физически иссяк и, в конечном счете, допустил ошибку во время учебной тревоги, за что был прилюдно унижен перед сослуживцами. Эти психотравмирующие факторы и могли спровоцировать трагедию».

Уголовное дело в отношении офицера направлено в 101-й гарнизонный военный суд Оренбурга для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.02.17

Южноуралец, выбирая продукты, остался без новеньких ботинок. / Еткульские коммунальщики отказались возвращать населению 1,5 миллиона рублей за двойную «очистку» сточных вод. Суд взыскал в пользу жителей тысячу рублей. / На Таганае пострадал 12-летний ребенок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»