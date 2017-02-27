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Публикации за 27.02.17

Южноуралец приговорен к 10 годам «строгача» за убийство и поджог приятеля

Южноуралец приговорен к 10 годам «строгача» за убийство и поджог приятеля

В Челябинской области вынесли приговор мужчине, зарезавшего собутыльника и спалившего его дом.

Как сообщили РИА в пресс-службе регионального следственного управления СК России, 34-летний житель Ашинского района признан виновным в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества.

По данным следствия, 21 февраля 2016 житель села Кропачево выпивал у приятеля дома. Во время застолья мужчины повздорили, в результате гость избил хозяина, а затем несколько раз ударил его ножом.

Пытаясь скрыть следы преступления, мужчина поджег жилище, а сам скрылся.

«Новый День – Челябинск» , и

Прибывшие на место пожарные обнаружили на пепелище обугленный труп.

Согласно заключению эксперта, потерпевший скончался от отравления угарным газом.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Вскоре убийцу задержали.

Суд приговор южноуральца к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В счет компенсации морального вреда в пользу родственников погибшего взыскано 810 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела начальнику отдела полиции Ашинского района внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Челябинск, Юлия Димова

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