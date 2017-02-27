NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 27.02.17

В Челябинске лихач на иномарке врезался в жилой дом и перевернулся (ФОТО)
Фотографии предоставлены пресс-службой ГИБДД по Челябинской области

В Челябинске лихач на иномарке врезался в жилой дом и перевернулся (ФОТО)

В Челябинске водитель легковушки протаранил забор жилого дома.

Новый День: В Челябинске лихач на иномарке врезался в жилой дом и перевернулся (ФОТО)

Как сообщили агентству в пресс-службе ГИБДД города, дорожная авария произошла ночью 23 февраля в Советском районе на улице Профинтерна. 22-летний мужчина за рулем Nissan Sunny не вписался в поворот, машина вылетела за пределы дороги и на большой скорости пробила ограждение частного дома. После столкновения с забором иномарка перевернулась.

Новый День: В Челябинске лихач на иномарке врезался в жилой дом и перевернулся (ФОТО)

Виновник аварии с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализирован.

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. По факту случившегося проводится административное расследование, подсчитывается материальный ущерб.

Новый День: В Челябинске лихач на иномарке врезался в жилой дом и перевернулся (ФОТО)

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 27.02.17

Южноуралец приговорен к 10 годам «строгача» за убийство и поджог приятеля. / Дело о гибели в Оренбуржье южноуральца-срочника передано в суд. Отвечать будет один из офицеров. / Южноуралец, выбирая продукты, остался без новеньких ботинок.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter