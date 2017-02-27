В Челябинске лихач на иномарке врезался в жилой дом и перевернулся (ФОТО)

В Челябинске водитель легковушки протаранил забор жилого дома.
Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГИБДД города, дорожная авария произошла ночью 23 февраля в Советском районе на улице Профинтерна. 22-летний мужчина за рулем Nissan Sunny не вписался в поворот, машина вылетела за пределы дороги и на большой скорости пробила ограждение частного дома. После столкновения с забором иномарка перевернулась.
Виновник аварии с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализирован.
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В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. По факту случившегося проводится административное расследование, подсчитывается материальный ущерб.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 27.02.17
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