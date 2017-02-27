Чиновники мэрии Златоуста попали под «уголовку» за срыв отопительного сезона в детсадах

Публикации за 27.02.17

В отношении златоустовских чиновников, из-за которых детсадовцы больше месяца провели при холодных батареях, возбудили уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по факту халатности должностных лиц администрации, допустивших срыв отопительного сезона в дошкольных учреждениях.

По версии следствия, мэр Златоуста Вячеслав Жилин в прошлом году открыл отопительный период в дошкольных учреждениях с 12 сентября. Однако, в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей сотрудниками администрации города, в двух детских садах сезон своевременно не был начат. В помещениях детского сада №17 и структурного подразделении школы №18 температура составляла 10-15 градусов выше нуля, что является нарушением требований санитарных норм и правил. Надлежащий температурный режим в учреждениях был восстановлен только 9 ноября и 17 октября 2016 года соответственно.

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Пока фигуранты уголовного дела не определены. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и виновных должностных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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