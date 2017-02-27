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Публикации за 27.02.17

Власти Магнитогорска требуют не повышать цену поездки в маршрутках до 25 рублей

Власти Магнитогорска требуют не повышать цену поездки в маршрутках до 25 рублей

Власти Магнитогорска сочли рост стоимости проезда в маршрутках необоснованно завышенным.

Как уже сообщало РИА , ряд частных перевозчиков заявили о повышении тарифа на проезд с 20 до 25 рублей за поездку. Большинство маршрутчиков намеревались перейти на новые цены в течение ближайшей недели.

Однако в мэрии Магнитогорска посчитали такое повышение необоснованным. Правда, в условиях изменившегося законодательства пока смутно представляют, как этому противодействовать. «220-м федеральным законом установлено, что данные перевозки осуществляются по нерегулируемым маршрутам. Что это означает? Перевозчик самостоятельно устанавливает цену за проезд. Теперь он вправе ни с кем не согласовывать свое решение, – цитирует «Верстов.Инфо» начальника управления инженерного обеспечения, транспорта и связи Нафиса Фаттахова. – Позиция администрации города однозначна: мы считаем, что тариф на проезд необоснованно завышен. В настоящее время специалисты управления готовят документы для обращения в компетентные органы».

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Где именно они намерены искать помощи, магнитогорские чиновники не уточняют. По идее, в ситуацию может вмешаться антимонопольная служба: если ФАС согласиться с тем, что повышение цен не имеет под собой экономического обоснования, решение частных перевозчиков должно быть изменено. Правда, о том, какое повышение цен они считают обоснованным, в мэрии также не говорят.

Челябинск, Виктор Елисеев

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