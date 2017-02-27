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Публикации за 27.02.17

Томинский ГОК «подарит» южноуральцам больше 100 миллионов тонн отходов в год / И сотни млрд рублей убытков

Томинский ГОК «подарит» южноуральцам больше 100 миллионов тонн отходов в год И сотни млрд рублей убытков

Масса отходов от производства Томинского ГОКа превысит 100 миллионов тонн в год.

Как передает корреспондент РИА , ответ, полученный одной из активисток движения «Стоп-ГОК» из управления президента России по работе с обращениями граждан и организаций, вскрыл некоторые новые подробности производственной деятельности предприятия, которое РМК намерена построить в Сосновском районе. Об этом сообщается на страницах Рабочей группы по проблеме Томинского ГОКа.

«Наряду с уже известными нам тезисами, есть и ряд новых любопытных нюансов, – отмечают общественники. – Впервые указана цифра годового образования отходов – 121,2 миллиона тонн. Констатировано расположение ГОКа: «на расстоянии менее 20 километров от центра Челябинска, фактически в центре агломерации с населением боле 1,5 миллиона человек (43% всего населения Челябинской области)».

Кроме того, южноуральцам вновь подтвердили, что скорректированному проекту ГОКа необходимо будет пройти публичные слушания и государственную экологического экспертизу.

Последнее в некоторой степени обнадеживает противников строительства комбината. Ведь если к моменту согласования начнет действовать новая (региональная) схема оценки вредного воздействия промышленных выбросов на атмосферу, получить «добро» на строительство нового «грязного» производства на Южном Урале будет намного сложнее. По крайней мере, в теории.

«Новый День – Челябинск» , и

Между тем, в «Стоп-ГОК» подсчитали примерную сумму экономического ущерба, который может быть нанесен региону в результате строительства горно-обогатительного комбината. По оценке экономиста Владимира Гаврилова, только от падения стоимости садовых участков и участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, поглощенных территорией ГОКа либо оказавшихся в зоне его влияния, экономика региона потеряет 190,3 миллиарда рублей. Еще 132,5 миллиарда рублей ВРП потеряет в результате снижения объемов продукции садоводства.

Землям сельскохозяйственного назначения деятельность комбината нанесет вред на 3,6 миллиарда рублей, а потери стоимости жилой недвижимости в Челябинске могут вылиться в сумму 349,4 миллиарда рублей. «Итого получаем 675,8 миллиарда рублей. Это в восемь с лишним раз превосходит гипотетические цифры возможных бюджетных доходов – 81 миллиард рублей», – приходит к выводу Владимир Гаврилов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.02.17

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