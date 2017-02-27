Весеннее обострение: южноуралец пытался надругаться над продавщицей магазина

Житель Карталов задержан за попытку изнасилования в магазине.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального отделения Росгвардии, инцидент произошел утром 26 февраля в поселке Локомотивный. 54-летняя продавщица магазина открывала торговый павильон, когда к ней обратился прохожий. Нетрезвый молодой человек попросил женщину позвонить с ее мобильного телефона, однако она ему отказала. Тогда мужчина силком затащил продавщицу в подсобное помещение и попытался ее изнасиловать.
В последний момент пострадавшая успела нажать на тревожную кнопку. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали насильника. Им оказался 22-летний житель поселка Красный Яр.
«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook
Следственные органы возбудили в отношении мужчины уголовное дело по части 1 статьи 131 Уголовного кодекса РФ – «Насильственные действия сексуального характера». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 27.02.17
Томинский ГОК «подарит» южноуральцам больше 100 миллионов тонн отходов в год. И сотни млрд рублей убытков. / Власти Магнитогорска требуют не повышать цену поездки в маршрутках до 25 рублей. / Чиновники мэрии Златоуста попали под «уголовку» за срыв отопительного сезона в детсадах. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»