Весеннее обострение: южноуралец пытался надругаться над продавщицей магазина

Публикации за 27.02.17

Житель Карталов задержан за попытку изнасилования в магазине.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального отделения Росгвардии, инцидент произошел утром 26 февраля в поселке Локомотивный. 54-летняя продавщица магазина открывала торговый павильон, когда к ней обратился прохожий. Нетрезвый молодой человек попросил женщину позвонить с ее мобильного телефона, однако она ему отказала. Тогда мужчина силком затащил продавщицу в подсобное помещение и попытался ее изнасиловать.

В последний момент пострадавшая успела нажать на тревожную кнопку. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали насильника. Им оказался 22-летний житель поселка Красный Яр.

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Следственные органы возбудили в отношении мужчины уголовное дело по части 1 статьи 131 Уголовного кодекса РФ – «Насильственные действия сексуального характера». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Челябинск, Юлия Димова

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