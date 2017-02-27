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Челябинск

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Публикации за 27.02.17

В Челябинске полиция расследует массовую драку в неблагополучном районе (ВИДЕО)

В Челябинске полиция расследует массовую драку в неблагополучном районе (ВИДЕО)

Полиция разыскивает участников массовой драки в одном из районов Челябинска.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел еще 19 февраля на улице Обская в районе АМЗ. Однако известно о нем стало лишь сегодня, после того как в социальных сетях было опубликовано видео потасовки.

По словам очевидцев, против двух десятков молодых людей выступили 70-80 их сверстников. Оказавшихся в меньшинстве оппонентов избивали буквально до полусмерти. В результате один из челябинцев в тяжелейшем состоянии был доставлен в больницу.

«Новый День – Челябинск» , и

Полиция возбудила по факту инцидента уголовное дело. Ведутся поиски участников побоища. Личности нескольких из «бойцов» уже установлены.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.02.17

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