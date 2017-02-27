Курганец, совершивший убийство в Челябинске, задержан в Сочи

Публикации за 27.02.17

Житель Курганской области, полтора месяца назад расстрелявший челябинца на улице, сам пришел в сочинскую полицию.

Как уже сообщало РИА «Новый День», трагедия произошла 16 января этого года в Курчатовском районе Челябинска.

Житель Шадринска встретился со своим знакомым во дворе дома по улице Молодогвардейцев. Когда они сели в машину, приезжий несколько раз выстрелил приятелю в спину. Раненый челябинец выбрался из автомобиля и пытался убежать, но гость бросился за ним, продолжая стрелять. Тяжелораненого мужчину доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Между тем, зауралец ударился в бега. На минувших выходных он сам пришел в отдел полиции Сочи и сообщил, что находится в розыске за убийство.

Вчера, 26 февраля, мужчину доставили в Челябинск. Сегодня суд выбрал ему в качестве меры пресечения заключение под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.02.17

В Челябинске полиция расследует массовую драку в неблагополучном районе (ВИДЕО). / Весеннее обострение: южноуралец пытался надругаться над продавщицей магазина. / Томинский ГОК «подарит» южноуральцам больше 100 миллионов тонн отходов в год. И сотни млрд рублей убытков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»