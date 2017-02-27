На Южном Урале откроют центры по сбору крови и производству плазмы

Публикации за 27.02.17

В Челябинской области создадут специализированный кластер ядерной медицины.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главы региона, перспективы развития медицины и южноуральской отрасли здравоохранения Борис Дубровский обсудил сегодня в рамках встречи с гендиректором АО «Национальная иммунобиологическая компания» Марьям Хубиевой на инвестиционном форуме в Сочи.

В настоящий момент предприятие, учрежденное в составе государственной корпорации «Ростех» в области разработки и производства иммунобиологической продукции, занимается реорганизацией действующих подразделений, а также наращиваем новых производств.

В свою очередь, Южный Урал, по мнению губернатора, является многоотраслевым регионом, имеющим кадровый задел для реализации инвестпроектов, в том числе в медицине.

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В ходе беседы стороны рассмотрели варианты создания в Челябинской области центров по сбору крови и производству плазмы, а также обсудили варианты открытия на базе южноуральских наукоградов лабораторий по сбору медицинских анализов с применением наиболее передовых зарубежных технологий.

Челябинск, Юлия Димова

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