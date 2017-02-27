Весна пришла: в Челябинской области «потекли» крыши многоэтажек (ФОТО)

Публикации за 27.02.17

Жители Копейска жалуются коммунальщикам на протекающие крыши.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вал звонков от жильцов одной из пятиэтажек копейского поселка Старокамышинск обрушился сегодня на обслуживающую организацию.

По словам одного из жителей, вечером 26 февраля старокамышинцы заметили потеки на потолке и в углах квартир: скопившийся на крыше снег начал таять, мгновенно обнаружив дефекты кровли, отремонтированной несколько лет назад.

Сегодня проблема усугубилась: плюсовая температура ускорила таяние снега. В обслуживающей организации заявили, что получили сегодня сразу несколько жалоб от жильцов дома №8, расположенного по улице Белорусская.

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Правда, по словам жителей поселка, никаких активных действий коммунальщики пока не предпринимали, ограничившись лишь осмотром протекающей крыши. Во всяком случае, рассказавшие РИА «Новый День» о коммунальном ЧП старокамышинцы так и не увидели, чтобы кто-то начал счищать снег с дома.

Челябинск, Виктор Елисеев

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