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Публикации за 27.02.17

Весна пришла: в Челябинской области «потекли» крыши многоэтажек (ФОТО)

Весна пришла: в Челябинской области «потекли» крыши многоэтажек (ФОТО)

Жители Копейска жалуются коммунальщикам на протекающие крыши.

Как передает корреспондент РИА , вал звонков от жильцов одной из пятиэтажек копейского поселка Старокамышинск обрушился сегодня на обслуживающую организацию.

По словам одного из жителей, вечером 26 февраля старокамышинцы заметили потеки на потолке и в углах квартир: скопившийся на крыше снег начал таять, мгновенно обнаружив дефекты кровли, отремонтированной несколько лет назад.

Новый День: Весна пришла: в Челябинской области ''потекли'' крыши многоэтажек (ФОТО)

Сегодня проблема усугубилась: плюсовая температура ускорила таяние снега. В обслуживающей организации заявили, что получили сегодня сразу несколько жалоб от жильцов дома №8, расположенного по улице Белорусская.

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Правда, по словам жителей поселка, никаких активных действий коммунальщики пока не предпринимали, ограничившись лишь осмотром протекающей крыши. Во всяком случае, рассказавшие РИА о коммунальном ЧП старокамышинцы так и не увидели, чтобы кто-то начал счищать снег с дома.

Челябинск, Виктор Елисеев

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