Брошенный матерью трехлетний инвалид из Верхнего Уфалея скончался в больнице

Публикации за 27.02.17

Стали известны подробности уголовного дела в отношении нерадивых южноуральцев, отправивших сына-инвалида в реанимацию.

Как уже сообщало РИА «Новый День», в отношении родителей из Верхнего Уфалея по требованию прокуратуры было возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности.

По данным надзорного ведомства региона, южноуральцы оставили без присмотра троих несовершеннолетних детей: девочек пяти и шести лет, а также мальчика-инвалида трех лет.

Их мать уехала в гости в другой населенный пункт, а отец ушел в запой. Впоследствии девочек поместили в социально-реабилитационный центр, а мальчика доставили в реанимационное отделение детской больницы.

Установлено, что трехлетний мальчик страдал рядом хронических заболеваний (бронхолегочной дисплазией, дыхательной недостаточностью, детским церебральным параличом, симптоматической эпилепсией). Ребенок нуждался в постоянном уходе, кормлении по режиму определенной пищей. Ему была назначена специальная терапия для профилактики легочной недостаточности.

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Однако родители не соблюдали в домашних условиях требований к питанию, соответствующему характеру заболевания, не обеспечили лечение ребенка препаратами, назначенными врачами, не выполняли рекомендации медиков – не курить, не пользоваться парфюмерией и косметикой в помещении, где находится больной. В больницу ребенок поступил в тяжелом состоянии в связи с поражением органов дыхания, центральной нервной системы, дистрофией.

На прошлой неделе мальчик скончался. Сегодня родители представили в прокуратуру заключение о смерти. Следователи намерены провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить, не привели ли к трагическому исходу условия содержания ребенка дома.

Челябинск, Виктор Елисеев

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