На южноуральской трассе столкнулись две иномарки: пассажир погиб, оба водителя в больнице (ФОТО)

Публикации за 28.02.17

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП со смертельным исходом в Чебаркульском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла 27 февраля в 10:20 на 1 километре автодороги «Чебаркуль-Непряхино».

Водитель автомобиля «Хендай Акцент» при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и врезался в машину марки «Хонда CR-V» под управлением жителя Чебаркуля.

В результате столкновения обе иномарки серьезно пострадали. Одна из машин восстановлению не подлежит. Водители транспортных средств получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Пассажир автомобиля «Хендай Акцент» от полученных травм скончался на месте происшествия.

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Установлено, что водитель автомобиля, выехавшего на встречную полосу, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Так, в 2016 году он привлекался к административной ответственности за превышение скорости и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и разметкой проезжей части дороги, а в январе 2017 года – за невыполнение обязанностей в связи с ДТП, участником которого он являлся, и за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги.

Процессуальное решение по факту дорожно-транспортного происшествия будет принято по результатам доследственной проверки в следственном отделе МО МВД России «Чебаркульский».

Челябинск, Виктор Елисеев

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