В Челябинске полиция конфисковала больше двух тысяч ящиков паленого алкоголя

Публикации за 28.02.17

Более двух тысяч коробок алкоголя с признаками контрафактности изъяли сотрудники полиции в Металлургическом районе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка совместно со следователями отдела полиции «Металлургический» одновременно провели в районе семь обысков в торговых точках и складских помещениях. В результате проведенных мероприятий было изъято более двух тысяч коробок с крепкими спиртными напитками, имеющими признаки подделки, в том числе известных мировых брендов.

Обыски проходили в рамках возбужденного ранее уголовного дела по части 4 статьи 327.1 Уголовного кодекса РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование). В совершении данного преступления подозревается местный житель.

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В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательственной базы, а также устанавливаются его возможные соучастники. За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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