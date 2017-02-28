В Троицке столкнулись маршрутная «Газель» и иномарка: есть пострадавшие

Публикации за 28.02.17

Пассажирка троицкой маршрутки попала в больницу после ДТП с иномаркой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, авария произошла сегодня, 28 февраля, около 9:00 в районе Молокозавода.

На дороге столкнулись маршрутная газель и автомобиль «Пежо». В маршрутке находились водитель и женщина-пассажир, которая в ходе ДТП получила перелом руки. Водитель и пассажир «Пежо» не пострадали.

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Прибыв на место аварии, сотрудники Троицкого спасотряда областной службы оказали пострадавшей первую доврачебную помощь и передали женщину бригаде скорой медицинской помощи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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