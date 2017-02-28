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Публикации за 28.02.17

ОРВИ отступает: за неделю заболеваемость в Челябинской области снизилась на треть

ОРВИ отступает: за неделю заболеваемость в Челябинской области снизилась на треть

Заболеваемость ОРВИ на Южном Урале за неделю снизилась почти на треть.

Как сообщили РИА в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, с 20 по 26 февраля в Челябинской области зарегистрировано 20 тысяч 104 случая ОРВИ, показатель составил 61,05 на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели на 29%. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 28%.

Снижение заболеваемости отмечено во всех муниципальных образованиях области, за исключением Агаповского и Кунашакского муниципальных районов, превышение порогов сохраняется только в Агаповском и Октябрьском районах.

В областном центре снижение заболеваемости составило 23%. За 9 неделю года в городе зарегистрировано 9 тысяч 685 случаев ОРВИ, показатель составил 81,25 на 10 тысяч населения. Уровень заболеваемости ниже порогового на 18%.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость острыми респираторными инфекциями обусловлена циркуляцией как вирусов гриппа А (Н3N2), так и вирусами гриппа В, парагриппа, аденовирусной и респираторно-синцитиальной инфекции.

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Вместе с тем, несмотря на неэпидемический уровень заболеваемости, в области сохраняется активная циркуляция возбудителей ОРВИ, в том числе гриппа, отмечают в ведомстве. В связи с продолжающейся регистрацией осложненных и тяжелых форм, управление Роспотребнадзора по Челябинской области призывает граждан в случае заболевания незамедлительно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

Челябинск, Виктор Елисеев

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