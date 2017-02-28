В аэропорту Челябинска будут ловить террористов

Публикации за 28.02.17

В аэропорту Челябинск три дня будут ловить террористов.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФСБ по Челябинской области, с 1 по 3 марта в Челябинске и Красноармейском муниципальном районе проводится командно-штабное учение «Набат – 2017», в рамках которого отрабатываются действия сотрудников и военнослужащих силовых структур по выполнению мероприятий контртеррористической операции по пресечению террористического акта в аэропорту «Баландино».

«В процессе учения будет оценена слаженность взаимодействующих структур по обезвреживанию террористов, ликвидации угроз безопасности личности, обществу и государству, возникших в результате совершения террористического акта, а также минимизации их последствий», – отмечают в ведомстве.

Участникам учений предстоит обезвредить террористов, освободить заложников и нейтрализовать опасные биологически активные вещества.

Челябинск, Павел Зварзин

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