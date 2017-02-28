Экологический потенциал Челябинска исчерпан: невозможно ни увеличивать объемы производства, ни создавать новые

Публикации за 28.02.17

Текущая природоохранная практика в Челябинской области, ранее приносившая плоды, перестала работать и успевать за повышением качества жизни людей. Об этом заявил губернатор Борис Дубровский на сессии «Зеленая экономика как вектор развития», прошедшей в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главы региона, в своем выступлении Дубровский подчеркнул, что предложения по улучшению качества атмосферного воздуха, разработанные правительством Челябинской области, учтены в перечне поручений президента России по итогам заседания Госсовета в декабре 2016 года.

Для исправления экологической обстановки в городской черте и в жилых зонах южноуральские власти предлагает внедрить систему сводных расчетов выбросов и квотирования предприятий, а также разработать план мероприятий по достижению квот для каждого производства в отдельности, перед этим согласовав их с правительством региона.

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«Экологическая емкость Челябинска исчерпана, невозможно ни увеличивать объемы производства продукции, ни создавать новые», – сообщил глава Челябинской области на инвестфоруме в Сочи, сославшись на результаты сводного расчета выбросов, полученные в местах скопления основных промышленных загрязнителей.

Губернатор добавил, что при внедрении системы экологичности промышленной отрасли необходимо задуматься и о штрафных санкциях. «Важно понимать, что введение квот неизбежно подтолкнет компании к вложениям в поиск новых технологических решений, будет стимулировать НИОКР и прикладную науку, – пояснил губернатор. – Необходимо также продумать формы и механизмы господдержки такой деятельности, в том числе через налоговые преференции».

Как отметил принявший участие в сессии председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, переход на наилучшие доступные технологии в отечественной промышленности произойдет не ранее 2019 года. При этом с 2020 года штрафы за выбросы сверх нормативов в России будут увеличены в четыре раза.

Челябинск, Юлия Димова

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