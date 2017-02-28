Южноуральцу вместо экипировки для силового троеборья прислали женскую обувь… Поношенную

Публикации за 28.02.17

Магнитогорец вместо заказанной спортивной экипировку получил посылку с женской обувью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на днях в полицию обратился житель Магнитогорска, ставший жертвой интернет-мошенников.

Мужчина рассказал, что на страничке в социальной сети увидел объявление о продаже экипировки для занятий пауэрлифтингом. Цена показалась ему приемлемой, магнитогорец связался с продавцом и договорился о покупке. Мужчину попросили внести предоплату в размере 11 тысяч 950 рублей, сообщает «Верстов.Инфо». Каково же было удивление спортсмена, когда, открыв посылку, он вместо экипировки для силового троеборья увидел поношенные женские туфли.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.

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По факту мошенничества следственным отделом по расследованию преступлений на территории ОП «Орджоникидзевский» УМВД России по Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Челябинск, Виктор Елисеев

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