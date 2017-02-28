NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 28.02.17

Южноуральцу вместо экипировки для силового троеборья прислали женскую обувь… Поношенную

Южноуральцу вместо экипировки для силового троеборья прислали женскую обувь… Поношенную

Магнитогорец вместо заказанной спортивной экипировку получил посылку с женской обувью.

Как передает корреспондент РИА , на днях в полицию обратился житель Магнитогорска, ставший жертвой интернет-мошенников.

Мужчина рассказал, что на страничке в социальной сети увидел объявление о продаже экипировки для занятий пауэрлифтингом. Цена показалась ему приемлемой, магнитогорец связался с продавцом и договорился о покупке. Мужчину попросили внести предоплату в размере 11 тысяч 950 рублей, сообщает «Верстов.Инфо». Каково же было удивление спортсмена, когда, открыв посылку, он вместо экипировки для силового троеборья увидел поношенные женские туфли.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.

«Новый День – Челябинск» , и

По факту мошенничества следственным отделом по расследованию преступлений на территории ОП «Орджоникидзевский» УМВД России по Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.02.17

Экологический потенциал Челябинска исчерпан: невозможно ни увеличивать объемы производства, ни создавать новые. / В Челябинске выявлен масштабный слив отходов в реку Миасс (ФОТО). / В аэропорту Челябинска будут ловить террористов.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter