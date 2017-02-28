В феврале уровень загрязнения воздуха в центре Челябинска доходил до четырех ПДК

Публикации за 28.02.17

В феврале загрязнение воздуха в центре Челябинска бензапиреном вчетверо превышало предельно допустимые концентрации.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, аккредитованный испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» продолжил следить за состоянием атмосферного воздуха в областном центре.

Лабораторные исследования проводились в зоне влияния выбросов предприятий, расположенных в промышленных узлах ПАО ЧМК, АО ЧЭМК, ПАО ЧЦЗ, на пересечении крупных автомагистралей и на стационарном посту по улице Свободы, 147 в центральной части города.

По результатам лабораторных исследований проб атмосферного воздуха, отобранных на территории Челябинска в феврале 2017 года, из общего числа проведенных исследований 3,2% проб не отвечали требованиям гигиенических нормативов.

Превышение концентрации химических веществ в атмосферном воздухе, зафиксировано по содержанию взвешенных веществ: 1,02 ПДК на стационарном посту 1 февраля (при наблюдении НМУ 1 степени опасности), 1,3 ПДК там же 2 февраля (при НМУ 2 степени опасности). По диоксиду азота в 1,15 были превышена ПДК на пересечении улиц Блюхера и Доватора (1 февраля), в 1,15 ПДК – в зоне влияния ПАО ЧЦЗ 2 февраля, в 1,3 ПДК (на стационарном посту, 9 февраля).

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Наиболее неблагополучной была ситуация по выбросами бенз/а/пирена. Так, 2 февраля на стационарном посту предельно допустимая концентрация этого вещества была превышена в 3,9 раза.

Результаты лабораторных исследований направлены в управление Роспотребнадзора по Челябинской области и региональное министерство экологии для принятия мер в пределах полномочий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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