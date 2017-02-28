Южноуральцам напомнят, как не заразиться ИППП

Публикации за 28.02.17

На Южном Урале стартует образовательно-просветительская акция, посвященная проблеме инфекций, передаваемых половым путем (ИППП).

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве здравоохранения Челябинской области, в 2016 году в регионе зарегистрировали 3 тысячи 932 случая ИППП. По четырем видам инфекций специалисты отметили снижение заболеваемости. Так, гонококковую инфекцию получили почти на 32% меньше южноуральцев, чем в 2015 году, а хламидийную инфекцию – почти на 14%. На 9,4% увеличилась заболеваемость сифилисом, на 4,2% аногенитальным герпесом. Рост заболеваний сифилисом в прошлом году отмечен в 22 муниципальных образованиях, самый активный – в Еманжелинске, Ашинском, Уйском, Пластовском районах и в Кыштыме.

«Необходимо повысить осведомленность населения о мерах предупреждения заражения инфекциями, передаваемыми половым путем, – отметила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова. – Также южноуральцам нужно «освежить» знания о факторах развития болезней, их ранних признаках. И помнить о том, что необходимо обращаться к врачу после любого случайного полового акта – для прохождения профилактического осмотра и диагностики возможной инфекции на ранней стадии».

В учебных заведениях и на предприятиях Челябинской области 1 – 7 марта врачи и психологи проведут уроки здоровья и «ликбезы» по вопросам профилактики ИППП. Кроме того, будут организованы школы-семинары, дискуссионные клубы, научно-практические конференции, тематические викторины и выставки.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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