NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 28.02.17

В Верхнеуральской тюрьме узников незаконно сажают в карцер и игнорируют их жалобы

В Верхнеуральской тюрьме узников незаконно сажают в карцер и игнорируют их жалобы

Магнитогорская прокуратура потребовала устранить нарушения прав заключенных Верхнеуральской тюрьмы.

Как сообщили агентству в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в работе исправительного учреждения выявлены нарушения уголовно-процессуального законодательства в части применения взыскательных мер с отбывающих наказания.

В ходе проверки в штрафном изоляторе Верхнеуральской тюрьмы оказался заключенный, незаконно водворенный в данное помещение. По требованию прокурора узника освободили из карцера.

«Новый День – Челябинск» , и

Также вопреки федеральному закону «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» должностные лица учреждения игнорируют обращения заключенных. В ряде случаев администрация тюрьмы не давала осужденным письменные ответы на поступившие жалобы.

По итогам проверки начальнику исправительного учреждения Верхнеуральска внесено представление об устранении выявленных нарушений. Рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено на контроль.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 28.02.17

Южноуральцам напомнят, как не заразиться ИППП. / В феврале уровень загрязнения воздуха в центре Челябинска доходил до четырех ПДК. / Южноуральцу вместо экипировки для силового троеборья прислали женскую обувь… Поношенную.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter