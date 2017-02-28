В Верхнеуральской тюрьме узников незаконно сажают в карцер и игнорируют их жалобы

Публикации за 28.02.17

Магнитогорская прокуратура потребовала устранить нарушения прав заключенных Верхнеуральской тюрьмы.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в работе исправительного учреждения выявлены нарушения уголовно-процессуального законодательства в части применения взыскательных мер с отбывающих наказания.

В ходе проверки в штрафном изоляторе Верхнеуральской тюрьмы оказался заключенный, незаконно водворенный в данное помещение. По требованию прокурора узника освободили из карцера.

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Также вопреки федеральному закону «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» должностные лица учреждения игнорируют обращения заключенных. В ряде случаев администрация тюрьмы не давала осужденным письменные ответы на поступившие жалобы.

По итогам проверки начальнику исправительного учреждения Верхнеуральска внесено представление об устранении выявленных нарушений. Рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено на контроль.

Челябинск, Юлия Димова

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