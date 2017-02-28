На Южном Урале осудили педофила-рецидивиста, два года насиловавшего маленькую падчерицу

Публикации за 28.02.17

Житель Челябинской области осужден за надругательство над падчерицей и физическое насилие над ее родственниками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского облсуда, 47-летний житель Каслинского района, ранее осужденный за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также в истязании четырех человек, трое из которых – дети.

Суд установил, что в июле 2013 года южноуралец, освободившись из тюрьмы, переселился в дом к знакомой женщине с тремя малолетними детьми. На протяжении 2015-2016 года сожитель матери трижды надругался над ее дочерью. Кроме того, будучи пьяным, мужчина систематически истязал гражданскую супругу и ее детей, избивая каждого из них руками, ногами, подручными средствами. Тем самым причинил потерпевшим психические и физические страдания.

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В судебном заседании обвиняемый в тяжких преступлениях вину не признал, заявил, что падчерицу не насиловал, лишь иногда бил детей ремнем за непослушание. Подсудимый настаивал, что родственники его оговорили, поскольку не хотели жить в доме с человеком, злоупотребляющим алкоголем.

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел состояние здоровья подсудимого, семейное положение (имеет троих детей, один – несовершеннолетний) и признание вины в период предварительного следствия.

Челябинский областной суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также подсудимый лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми сроком на 12 лет.

Помимо основного наказания южноуралец направлен на принудительное лечение к врачу-психиатру в амбулаторных условиях.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный суд РФ.

Челябинск, Юлия Димова

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