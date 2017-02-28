Челябинск теряет 200 млн в год из-за неумения организовать парковки / При этом город уже превратился в сплошную автостоянку (ФОТО)

Публикации за 28.02.17

Соотношение легальных и нелегальных парковок в Челябинске эксперты оценили как 1:10.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за полгода, прошедшие с момента постановки вопроса о легализации автопарковок в областном центре, ситуация в этой сфере не изменилась. К такому выводу пришли участники посвященной этой проблеме пресс-конференции.

Так, по словам депутата Челябинской городской Думы Александра Галкина, еще полгода назад штаб общественной поддержки губернатора провел серию рейдов с целью выяснить число нелегальных автостоянок в городе. Общественники насчитали порядка 600 таких точек, хотя по их же оценкам, в действительности эта цифра близка к 1 тысяче. При этом легальных парковок в Челябинске насчитывается от силы 150.

Как оказалось, это наносит не только прямой ущерб городскому бюджету за счет выпадения аренды за используемые земельные участки, но и является серьезной проблемой рынка труда: работающие «в серую» охранники не платят налогов, их непосредственные работодатели не отчисляют социальные взносы в ПФР, ФСС и ФОМС. По оценке Александра Галкина, бюджеты различных уровней только на этом теряют почти 78 миллионов рублей в год. Если же добавить к этому остальные налоги и арендные платежи, ежегодные потери Челябинска можно оценить в 150-200 миллионов.

При этом, по признанию директора МБУ «Городские парковки» Эдуарда Бурлакова, за прошедшие полгода учреждение не заключило ни одного «легализующего» договора с парковщиками, будучи занято устранением всевозможных замечаний различных надзорных структур. Кажется, сейчас эта работа подходит к концу, и на ближайшем заседании городской Думы депутатам представят новый механизм работы МБУ и парковщиков. Но никто не гарантирует, что это как-то решит проблему.

«У нас сейчас 189 уведомлений о сносе, – рассказал директор МБУ «Служба демонтажа и землеустройства» Олег Куричев. – Но бывает так, что мы приезжаем по указанному адресу, а у хозяина есть разрешительные документы». Правда, как предположили участники пресс-конференции, далеко не всегда эти разрешения законны, а вполне возможно, что и вообще являются подделкой.

Но даже если нелегальную парковку удается демонтировать, как правило, через 3-4 дня она вновь появляется на том же месте: хозяин просто забирает у муниципалов принадлежащие ему будку, сетку и прочие компоненты, и начинает работать вновь.

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При этом и сами служащие не торопятся активно включаться в борьбу с нелегалами. «Цель ведь не в том, чтобы уничтожить парковки, а в том, чтобы сделать парковочные услуги безопасными и доступными для горожан», – подчеркивает Олег Куричев. А значит, прежде чем сносить нелегальные стоянки, нужно оборудовать легальные. Для этого необходимо выделить земельный участок, найти инвестора – в общем, дело не быстрое. Пока же этого не произойдет, нелегалы по-прежнему будут чувствовать себя вольготно. И похоже, городские власти не знают, что с этим делать.

Тем временем, город превращается в одну большую парковку: машины в центре города бросают прямо на дороге на весь день. Проезжая часть сужается до одной полосы. На некоторых улицах водителям приходится самим организовывать реверсивное движение. На знаки, запрещающие остановку и стоянку, никто не обращает внимания.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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